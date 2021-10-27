Seyhan Belediyesinin 2022 tahmini bütçesi 740 milyon TL

Seyhan Belediyesi'nin tahmini gelir-gider bütçesi 740 milyon lira olarak kabul edildi.

Seyhan Belediye Meclisinde, 2021 Yılı Mali Yılı Taslak Bütçe görüşmelerinin son birleşimi Kemal Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Son maddelerin de tek tek oylanmasıyla belediyenin tahmini gelir-gider bütçesi 740 milyon lira olarak kabul edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan'da vatandaşların sorunlarını çözecek, ilçenin geleceğini biçimlendirecek hizmetler için oluşturulan bütçenin kabul edilmesinden dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Seyhan'ı çağdaş bir kent haline getirmek için Seyhan Belediyesi olarak meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve Seyhanlılarla birlikte omuz omuza çalışacaklarını dile getiren Başkan Akay, "Covid-19 pandemisiyle geçen iki yıla yakın süre birçok güçlüğü de beraberinde getirdi. Hem pandemi hem de küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak önümüzde yine zorlu bir dönem bizi bekliyor. Karşılaşacağımız tüm zorluklara karşın Seyhan'a ve Seyhanlı hemşehrilerimize en iyi hizmeti hep birlikte üreteceğiz. Çünkü birlikte güçlüyüz ve birlikte başarabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Tahmini bütçeyle ilgili oylamalarda bazı maddelerin oyçokluğuyla geçtiğine işaret eden Başkan Akay, "Bu maddelerde çekimser kalan ya da ret oyu veren meclis üyelerimizin uyarılarını göz ardı etmeyeceğiz. Uyarıları ve eleştirileri değerlendireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Seyhan'ı birlikte yöneteceğiz ve inanıyoruz ki yine birlikte başaracağız. Hepimizin yolu açık olsun. Allah yardımcımız olsun. 2022 yılı bütçemiz hayırlı olsun" diye konuştu. - ADANA