Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 546 bin 395 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 545 bin lira, en yüksek ise 553 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 546 bin 395 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 122 milyon 737 bin 520,25 lira, işlem miktarı ise 2.061,74 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 156 milyon 548 bin 856,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 545.460,00 1.787,00 En Düşük 545.000,00 1.775,00 En Yüksek 553.570,00 1.800,10 Kapanış 546.395,00 1.785,55 Ağırlıklı Ortalama 546.841,43 1.785,66 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.122.737.520,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.061,74 Toplam İşlem Adedi 87

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