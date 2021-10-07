Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 86,90 91,10 -4,61 Biotrend Çevre ve Enerji 24,82 25,60 -3,05 Aksa Enerji 6,35 6,48 -2,01 Mavi Giyim 66,80 67,50 -1,04 Türk İlaç Serum 11,76 11,85 -0,76 Türk Telekom 7,38 7,43 -0,67 Ziraat GMYO 1,59 1,60 -0,63 Albaraka Türk 1,79 1,80 -0,56 QUA Granite Hayal Yapı 11,90 11,96 -0,50 Halk GMYO 2,34 2,35 -0,43 Anadolu Efes 21,06 21,12 -0,28 ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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