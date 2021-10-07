Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|86,90
|91,10
|-4,61
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,82
|25,60
|-3,05
|Aksa Enerji
|6,35
|6,48
|-2,01
|Mavi Giyim
|66,80
|67,50
|-1,04
|Türk İlaç Serum
|11,76
|11,85
|-0,76
|Türk Telekom
|7,38
|7,43
|-0,67
|Ziraat GMYO
|1,59
|1,60
|-0,63
|Albaraka Türk
|1,79
|1,80
|-0,56
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,90
|11,96
|-0,50
|Halk GMYO
|2,34
|2,35
|-0,43
|Anadolu Efes
|21,06
|21,12
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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