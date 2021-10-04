Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009632
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025763
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018547
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010453
|0,49
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019605
|0,36
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020364
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019226
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010853
|0,33
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020888
|0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020190
|0,32
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi