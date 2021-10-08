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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

08.10.2021 19:17
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)QUA Granite Hayal Yapı11,3411,90-4,71Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
QUA Granite Hayal Yapı11,3411,90-4,71
Gübre Fabrik.48,9449,76-1,65
Petkim6,146,23-1,44
Yataş13,2713,45-1,34
Kordsa Teknik Tekstil24,1024,42-1,31
Aksa20,2220,48-1,27
Türk Traktör156,00158,00-1,27
Logo Yazılım39,2439,72-1,21
Global Yat. Holding1,901,92-1,04
Migros Ticaret31,4631,78-1,01
Garanti Bankası9,309,39-0,96
Vestel24,8225,06-0,96
Hektaş8,368,44-0,95
Kervan Gıda11,6611,77-0,93
Doğuş Otomotiv31,6031,88-0,88
Verusa Holding44,8445,22-0,84
Yapı ve Kredi Bank.2,372,39-0,84
Turkcell15,0615,18-0,79
Aygaz16,3016,42-0,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,096,13-0,65
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???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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