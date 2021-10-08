Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) QUA Granite Hayal Yapı 11,34 11,90 -4,71 Gübre Fabrik. 48,94 49,76 -1,65 Petkim 6,14 6,23 -1,44 Yataş 13,27 13,45 -1,34 Kordsa Teknik Tekstil 24,10 24,42 -1,31 Aksa 20,22 20,48 -1,27 Türk Traktör 156,00 158,00 -1,27 Logo Yazılım 39,24 39,72 -1,21 Global Yat. Holding 1,90 1,92 -1,04 Migros Ticaret 31,46 31,78 -1,01 Garanti Bankası 9,30 9,39 -0,96 Vestel 24,82 25,06 -0,96 Hektaş 8,36 8,44 -0,95 Kervan Gıda 11,66 11,77 -0,93 Doğuş Otomotiv 31,60 31,88 -0,88 Verusa Holding 44,84 45,22 -0,84 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 2,39 -0,84 Turkcell 15,06 15,18 -0,79 Aygaz 16,30 16,42 -0,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 6,13 -0,65 ??????? ??????? ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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