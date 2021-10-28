Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|18,48
|16,80
|10,00
|Ziraat GMYO
|2,00
|1,82
|9,89
|Gözde Girişim
|6,69
|6,09
|9,85
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,34
|25,00
|5,36
|Doğuş Otomotiv
|36,32
|34,92
|4,01
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|15,51
|3,16
|Garanti Bankası
|9,85
|9,56
|3,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,73
|2,66
|2,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,60
|26,90
|2,60
|Koza Altın
|107,30
|104,90
|2,29
|Coca Cola İçecek
|85,10
|83,65
|1,73
|Enka İnşaat
|11,00
|10,84
|1,48
|Akbank
|5,86
|5,78
|1,38
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|4,19
|1,19
|Migros Ticaret
|35,20
|34,86
|0,98
|Türk Hava Yolları
|14,97
|14,85
|0,81
|Aksa Enerji
|7,52
|7,46
|0,80
|Arçelik
|33,68
|33,44
|0,72
|Koza Madencilik
|16,85
|16,75
|0,60
|Alarko Holding
|9,41
|9,36
|0,53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi