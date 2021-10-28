Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 18,48 16,80 10,00 Ziraat GMYO 2,00 1,82 9,89 Gözde Girişim 6,69 6,09 9,85 Biotrend Çevre ve Enerji 26,34 25,00 5,36 Doğuş Otomotiv 36,32 34,92 4,01 İş Y. Men. Değ. 16,00 15,51 3,16 Garanti Bankası 9,85 9,56 3,03 Yapı ve Kredi Bank. 2,73 2,66 2,63 Kordsa Teknik Tekstil 27,60 26,90 2,60 Koza Altın 107,30 104,90 2,29 Coca Cola İçecek 85,10 83,65 1,73 Enka İnşaat 11,00 10,84 1,48 Akbank 5,86 5,78 1,38 Kerevitaş Gıda 4,24 4,19 1,19 Migros Ticaret 35,20 34,86 0,98 Türk Hava Yolları 14,97 14,85 0,81 Aksa Enerji 7,52 7,46 0,80 Arçelik 33,68 33,44 0,72 Koza Madencilik 16,85 16,75 0,60 Alarko Holding 9,41 9,36 0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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