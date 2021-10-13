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Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

13.10.2021 15:53
Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,25 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,25 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1081913,50
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9746322,33
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1457682,25
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,1284881,78
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1927301,08
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,0072041,07
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,9957791,06
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu0,9797840,97
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,1272760,91
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0308480,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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