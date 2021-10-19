Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|14,41
|14,57
|-1,10
|MLP Sağlık
|25,68
|25,88
|-0,77
|Çemtaş
|13,77
|13,85
|-0,58
|Ülker Bisküvi
|19,65
|19,76
|-0,56
|Torunlar GMYO
|3,82
|3,84
|-0,52
|Enerjisa Enerji
|11,19
|11,21
|-0,18
|Logo Yazılım
|41,56
|41,58
|-0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi