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Son dakika haber... Abdi İbrahim Oftalmoloji Bölüm Müdürlüğü'nden Dünya Görme Günü'nde kampanya - Son Dakika

Son dakika haber... Abdi İbrahim Oftalmoloji Bölüm Müdürlüğü'nden Dünya Görme Günü'nde kampanya

13.10.2021 11:01
Son dakika haber... Abdi İbrahim Oftalmoloji Bölüm Müdürlüğü'nden Dünya Görme Günü'nde kampanya

Son dakika ekonomi haberine göre Abdi İbrahim Oftalmoloji Bölüm Müdürlüğü, 14 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla tedavi edilebilir körlük ve görme kusurlarına dikkati çekmek için hazırladığı #görmedenbilemezsin kampanyası ile farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Abdi İbrahim Oftalmoloji Bölüm Müdürlüğü, 14 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla tedavi edilebilir körlük ve görme kusurlarına dikkati çekmek için hazırladığı #görmedenbilemezsin kampanyası ile farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada yaklaşık 1 milyardan fazla insanın, önlenebilecek veya henüz tedavi edilmemiş bir görme bozukluğu bulunuyor.

Abdi İbrahim Oftalmoloji Bölüm Müdürlüğü tarafından 14 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, zamanında gerçekleştirilen muayeneler sonucunda görme kayıplarının yüzde 90'ının önlenebileceğine veya tedavi edilebileceğine dikkati çekiliyor.

Kampanya kapsamında, Abdi İbrahim sosyal medya hesapları üzerinden farkındalık adına paylaşımlar yapılacak, video çalışmaları ile göz hastalıklarına dair bilgiler verilecek.

Ekim ayı sonuna kadar devam edecek kampanya ile salgın dönemini evde kapalı geçiren tüm aile bireylerinin başta çocuklar olmak üzere göz yorgunluğu yaşadığına dikkati çekilen açıklamada, özellikle dijital ekran kullanımı yoğun olan insanlar üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışılacağı kaydedildi.

Görme ile ilgili DSÖ verilerine yer verilen açıklamada, görme bozukluğuna sahip insanların işsiz kalma olasılığının 3 kat daha fazla, motorlu kazalara 3 kat daha yatkın olduğu vurgulandı. Görme bozuklukları yaşayan kişilerin depresyon ve anksiyeteye 3 kat, yürürken düşmeye 2 kat daha yatkın olduğu belirtilen açıklamada, görme bozukluklarının yüzde 84'ünün göz hastalıklarından kaynaklandığı, yaklaşık 100 milyon kişide cerrahi operasyon ile tedavi edilebilecek katarakt bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, göz sağlığının korunması için şu önerilere yer verildi:

"Yeni doğan ve 1,5-3 yaş arası çocuklarda mutlaka göz muayeneleri yapılmalı. 35 yaştan itibaren 1 veya 2 yıllık aralıklarla düzenli göz muayenesine gidilmeli. Bilgisayar başında gözler sık sık kırpılmalı. 20 dakikada bir 20 saniye boyunca uzağa bakılarak gözler rahatlatılmalı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli. Sigara kullanımından uzak durulmalı."

Dünya Sağlık Örgütü, Abdi İbrahim, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Abdi İbrahim Oftalmoloji Bölüm Müdürlüğü'nden Dünya Görme Günü'nde kampanya - Son Dakika Ekonomi


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