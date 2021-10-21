Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 10,16 10,56 -3,79 Aydem Enerji 6,70 6,86 -2,33 Odaş Elektrik 1,40 1,43 -2,10 Çemtaş 13,68 13,96 -2,01 Kartonsan 46,64 47,54 -1,89 Yataş 12,50 12,73 -1,81 Biotrend Çevre ve Enerji 26,52 27,00 -1,78 Global Yatırım Holding 1,87 1,90 -1,58 Mavi Giyim 70,35 71,40 -1,47 Garanti Bankası 8,99 9,11 -1,32 Zorlu Enerji 1,54 1,56 -1,28 Bera Holding 9,94 10,05 -1,09 Deva Holding 23,60 23,86 -1,09 Çan2 Termik 14,56 14,72 -1,09 Esenboğa Elektrik 27,46 27,76 -1,08 Enerjisa Enerji 11,12 11,24 -1,07 Gözde Girişim 5,74 5,80 -1,03 Kerevitaş Gıda 4,09 4,13 -0,97 MLP Sağlık 25,46 25,70 -0,93 İndeks Bilgisayar 6,48 6,53 -0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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