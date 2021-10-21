Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|10,16
|10,56
|-3,79
|Aydem Enerji
|6,70
|6,86
|-2,33
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,43
|-2,10
|Çemtaş
|13,68
|13,96
|-2,01
|Kartonsan
|46,64
|47,54
|-1,89
|Yataş
|12,50
|12,73
|-1,81
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,52
|27,00
|-1,78
|Global Yatırım Holding
|1,87
|1,90
|-1,58
|Mavi Giyim
|70,35
|71,40
|-1,47
|Garanti Bankası
|8,99
|9,11
|-1,32
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,56
|-1,28
|Bera Holding
|9,94
|10,05
|-1,09
|Deva Holding
|23,60
|23,86
|-1,09
|Çan2 Termik
|14,56
|14,72
|-1,09
|Esenboğa Elektrik
|27,46
|27,76
|-1,08
|Enerjisa Enerji
|11,12
|11,24
|-1,07
|Gözde Girişim
|5,74
|5,80
|-1,03
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|4,13
|-0,97
|MLP Sağlık
|25,46
|25,70
|-0,93
|İndeks Bilgisayar
|6,48
|6,53
|-0,77
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi