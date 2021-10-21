Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,62 2,39 9,62 Ziraat GMYO 1,69 1,59 6,29 Migros Ticaret 33,50 32,46 3,20 Enka İnşaat 10,29 10,05 2,39 Ford Otosan 180,60 176,80 2,15 Torunlar GMYO 3,77 3,71 1,62 Alarko GMYO 22,32 22,00 1,45 Tüpraş 133,70 131,90 1,36 Petkim 6,25 6,17 1,30 İş GMYO 1,88 1,86 1,08 Şok Marketler Ticaret 11,01 10,90 1,01 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,23 1,22 0,82 Doğuş Otomotiv 30,90 30,66 0,78 ASELSAN 16,42 16,30 0,74 SASA Polyester 27,38 27,20 0,66 İş Yatırım Menkul Değerler 13,93 13,84 0,65 Oyak Çimento 6,58 6,54 0,61 Arçelik 33,08 32,88 0,61 Vakıflar Bankası 3,39 3,37 0,59 Emlak Konut GMYO 1,93 1,92 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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