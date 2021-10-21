Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,62
|2,39
|9,62
|Ziraat GMYO
|1,69
|1,59
|6,29
|Migros Ticaret
|33,50
|32,46
|3,20
|Enka İnşaat
|10,29
|10,05
|2,39
|Ford Otosan
|180,60
|176,80
|2,15
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,71
|1,62
|Alarko GMYO
|22,32
|22,00
|1,45
|Tüpraş
|133,70
|131,90
|1,36
|Petkim
|6,25
|6,17
|1,30
|İş GMYO
|1,88
|1,86
|1,08
|Şok Marketler Ticaret
|11,01
|10,90
|1,01
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,23
|1,22
|0,82
|Doğuş Otomotiv
|30,90
|30,66
|0,78
|ASELSAN
|16,42
|16,30
|0,74
|SASA Polyester
|27,38
|27,20
|0,66
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,93
|13,84
|0,65
|Oyak Çimento
|6,58
|6,54
|0,61
|Arçelik
|33,08
|32,88
|0,61
|Vakıflar Bankası
|3,39
|3,37
|0,59
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,92
|0,52
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi