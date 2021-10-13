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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması dışında hiçbir amacı yoktur" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması dışında hiçbir amacı yoktur"

13.10.2021 15:55
Hazine ve Maliye Bakanlığı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada yer alan döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin, "Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada yer alan döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin, "Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliği'ne ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialar olduğu kaydedilen açıklamada, geçtiğimiz gün 2018-32/42 sayılı Tebliğ değişikliğine kadar kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamasının yanı sıra, daha önce Mali Suçlara Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 75 bin lirayı aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin Amerikan doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğunun bulunduğu hatırlatıldı. 2018-32/45 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklikle bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

"Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur"

Açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır." - ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması dışında hiçbir amacı yoktur

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması dışında hiçbir amacı yoktur' - Son Dakika Ekonomi


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