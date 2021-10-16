Son dakika haberi! DMO, Hazine ve Maliye Bakanlığı için 350 dizüstü bilgisayar satın alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığının ihtiyacı olan 350 dizüstü bilgisayar için ihale gerçekleştirecek.

DMO'nun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 350 dizüstü bilgisayar açık teklif usulüyle düzenlenecek ihaleyle iç piyasadan satın alınacak.

Teklifler 25 Ekim saat 12.00'ye kadar DMO'ya verilebilecek.