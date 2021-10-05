Son dakika haberi: "Perakende Dünyasında Neler Oluyor? Küresel Yeni Müşteri" toplantısı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Ham madde ve enerji maliyetleri ile küresel enflasyon perakende sektörünü zorluyor, perakende sektörünün borçluluk oranı da sektör için önemli bir sorun olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, BMD Fast Company Dergisi ve Dünya Gazetesi'nin iş birliğinde "Perakende Dünyasında Neler Oluyor?/ Küresel Yeni Müşteri" başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen BMD Başkanı Öncel, Türk perakende sektörünün 2020'yi diğer ülkelerle kıyaslandığında nispeten daha az hasarla geçirdiğini aktardı.

Salgın sürecinde dünyada birçok markanın iflas ettiğini hatırlatan Öncel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de perakende sektörünün süreci daha az hasarla atlatmasında başta Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere devlet desteklerinin büyük katkısını gördük. Markalarımız ciro olarak son üç ayı çok verimli geçirdi. Ancak sektörün borçluluk oranı çok yüksek. Borçlarımızı ödeyebilmemiz için alışverişte canlılığın devam etmesi gerekiyor. Perakende sektörünün bugün en büyük sorununu ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışla küresel enflasyon oluşturuyor.

Ham madde ve enerji maliyetleri ile küresel enflasyon perakende sektörünü zorluyor, perakende sektörünün borçluluk oranı da sektör için önemli bir sorun olmaya devam ediyor. BMD olarak pandemi sürecinde aylık anketlerle sektörün nabzını tuttuk, üye sayısını 145'ten 175'e, dernek çatısı altındaki marka sayısını da 430'a yükselttik."

"Eylülde ihracatta 20 milyar dolar eşiğini aşıp 21 milyar dolara ulaştık"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle dünyada salgınla birlikte çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığının altını çizdi.

Salgının başındaki üç aylık sıkıntılı dönemin ardından Türkiye'nin hızla toparlandığını anlatan Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Tedarik zincirindeki kırılmanın da etkisiyle Türkiye için çok önemli bir fırsat doğdu. Hemen her sektöre yoğun bir sipariş var. Kapasiteler arttı. Firmalarımız finansmandan çok çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyorlar. İhracatımız hızla artıyor. Eylül ayında 20 milyar dolar eşiğini aşıp 21 milyar dolara yaklaştık.

Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış ile 161 milyar dolara ulaştık. Yılı hedefimizin çok üzerinde bir ihracatla kapatacağız. 2022'de 250 milyar doları, 2026'da ise 300 milyar doları yakalayacağımıza inanıyorum."

Etkinlik çerçevesinde LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Koton Eş Başkanı Yılmaz Yılmaz, Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek de süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.