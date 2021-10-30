Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,48 ile Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 5,90'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 1,056670 6,48 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093749 6,23 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,130850 6,10 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,316706 6,03 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,846105 5,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095110 5,87 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104130 5,87 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045014 5,84 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,073623 5,78 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,034685 5,74 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,036117 5,90 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,039124 5,66 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,038151 5,65 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069833 5,64 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,113069 5,52 Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF 0,113415 5,48 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,178711 5,48 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,133478 5,47 ZEM Hisse Senedi EYF 0,030128 5,45 HEM Hisse Senedi EYF 0,028959 5,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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