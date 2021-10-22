En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031733 -2,15 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021219 -1,55 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,047553 -1,04 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,267506 -1,04 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,079590 -0,86 Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon 1,070278 -0,83 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,129436 -0,80 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,388719 -0,80 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,093259 -0,79 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,109570 -0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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