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Son dakika haberleri | Mevlânâ kentsel dönüşüm projesinde hafriyat çalışmaları başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mevlânâ kentsel dönüşüm projesinde hafriyat çalışmaları başladı

06.10.2021 14:14
Son dakika haberleri | Mevlânâ kentsel dönüşüm projesinde hafriyat çalışmaları başladı

Son dakika haberleri: Yıldırım Belediyesi, ilçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 7. etabın inşaatına başladı.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 7. etabın inşaatına başladı.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, proje alanını inceleyip, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. Yıldırım'da en büyük meselenin plansız kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Mevlana Mahallesi kentsel dönüşüm projemiz 7. ve 8. etap olmak üzere toplam iki etaptan oluşuyor. Bu iki etaptaki depreme dayanıksız, sağlıksız ve güvensiz 900 konutu yıkarak bunların yerine depreme dayanıklı, modern, güvenli, sosyal yaşam alanları da olan bin 244 konut inşa edeceğiz. Projede rezerv alan kullanmayacağız, tamamen yıkılan binaların yerine yenilerini yapacağız. 7. etapta, yıktığımız 301 konutun yerine 644 konut ve 177 dükkan yapacağız. 8. etapta ise 599 konutu yıkıp 600 konut inşa edeceğiz. Bu proje, Yıldırım'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına model olacak. Bölgenin değerini artıracak ve domino taşı etkisiyle kentsel dönüşümü tetikleyecek" ifadelerini kullandı.

Yüzde yüz uzlaşma

Projenin 7. etabında hafriyat çalışmalarının başladığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "7. etapta bulunan 301 konutun tamamını yıktık. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimini gerçekleştirdik ve firma da hafriyat çalışmalarına başladı. 2023 yılı Mart ayında da inşallah proje tamamlanacak ve Mevlana'da yeni bir hayat başlayacak. Projemiz tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi. Tek bir kamulaştırma yapmadık. Hak sahibi vatandaşlarımızla görüştük, kavuşacakları yeni yaşamı anlattık. Onların sıkıntılarını dinledik, çözüm ürettik. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup, kira desteği de sağladık. Netice itibariyle 7. etapta yüzde 100 oranında uzlaşma sağladık. Herkesin mutlu ve memnun olduğu bir anlaşma çıktı ortaya" diye konuştu.

Belediye olarak, kentsel dönüşümle ilgili özel sektör girişimlerine de destek verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın tamamını TOKİ ya da belediye eliyle dönüştürmek mümkün değil. Böyle bir uygulamayı sağlıklı da bulmuyoruz. Biz Mevlana'da ortaya doğru bir model koyduk. Şehir silüetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz. İstiyoruz ki bu özel sektöre de örnek olsun. Özel sektör ve vatandaşlarımız arasında gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm görüşmelerine de destek oluyoruz. Tapuda sıkıntı varsa orada destek oluyoruz, hukuki bir sorun varsa hukuk desteği veriyoruz. Yeter ki taraflar anlaşsın, biz elimizden gelen desteği sunuyoruz" dedi.

Sosyal dönüşüm

Kentsel dönüşümle sosyal dönüşümün de birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulayan Başkan Yılmaz, "Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel hayatı da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal alanları inşa ediyoruz. Yıldırım'daki yeşil alanları toplam 1.5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım'daki değişim herkes için daha görünür olacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son dakika haberleri | Mevlânâ kentsel dönüşüm projesinde hafriyat çalışmaları başladı
Son dakika haberleri | Mevlânâ kentsel dönüşüm projesinde hafriyat çalışmaları başladı
Son dakika haberleri | Mevlânâ kentsel dönüşüm projesinde hafriyat çalışmaları başladı

Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm, mevlana, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Mevlânâ kentsel dönüşüm projesinde hafriyat çalışmaları başladı - Son Dakika Ekonomi


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