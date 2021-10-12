En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 0,71 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,40 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,996539 -0,74 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043491 -0,71 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,108724 -0,40 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,146185 -0,36 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,218038 -0,25 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,117116 -0,22 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 181,113088 -0,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,569508 -0,10 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,026889 -0,05 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,000138 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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