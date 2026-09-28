Devrim Muhafızları, ABD'ye ait su altı aracını ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devrim Muhafızları, ABD'ye ait su altı aracını ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devrim Muhafızları, ABD\'ye ait su altı aracını ele geçirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait başka bir insansız su altı aracını ele geçirdiğini duyurdu. REMUS 600 tipi olduğu belirlenen araç veri kurtarma için uzmanlara teslim edildi; boğazın kapalı olduğu ve tedbirlerin süreceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait başka bir "gelişmiş akıllı" insansız su altı aracını ele geçirdiklerini duyurdu.

ABD'YE AİT SU ALTI ARACI

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News üzerinden pazar günü yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirtilen otonom su altı aracının, "istihbarat üstünlüğü ve elektronik harp kabiliyetlerinin kullanıldığı koordineli ve karmaşık bir operasyonla ele geçirildiği" bildirildi.

Açıklamaya göre, "REMUS 600" tipi olduğu belirlenen araç, veri kurtarma çalışmaları için uzmanlara teslim edildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Boğazdaki tehlikeli hareketlere ve izinsiz güzergahlardan geçişlere karşı kararlı ve kesintisiz tedbirler alıyoruz" denildi.

BU İLK DEĞİL

Sepah News, bu ayın başlarında Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD ordusunun "en modern, akıllı" insansız denizaltılarından birini ele geçirdiğini bildirmişti. Ele geçirilen araç, "Dive-LD" olarak tanımlanmıştı.

İsrail ve ABD'nin, topraklarına yönelik ortak başlattığı saldırıların ardından 28 Şubat'ta Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştıran İran, İsrail ve ABD'ye ait veya bu ülkelerle bağlantılı gemilerin güvenli geçişini engellemeye başladı.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriDevrim MuhafızlarıHürmüz BoğazıGüvenlikGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Bunu da gördük Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi
Arsenal’den Pendikspor’a Bu transfer çok konuşulur Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
Prenses Kalina’nın değişimi ağızları açık bıraktı Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Kayıp büyük Altın yatırımcısı için kara pazartesi Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi
Madenciler Derneği’nden yatırımcıya tavsiye: Altın fonu yerine banka hesabı ya da fiziki altın Madenciler Derneği'nden yatırımcıya tavsiye: Altın fonu yerine banka hesabı ya da fiziki altın
12:06
Fenerbahçe’nin eski yıldızı tarih yazdı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
11:54
Fatma Betül Sayan Kaya’nın TBMM’de yaptığı bütçe konuşması yeniden gündemde
Fatma Betül Sayan Kaya'nın TBMM'de yaptığı bütçe konuşması yeniden gündemde
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:33
Galatasaray’dan Aziz Yıldırım’a olay gönderme Üç fotoğrafla yanıt verdiler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
10:59
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
10:53
Galatasaray’da Barış Alper bombası elde patladı Dursun Özbek o günü bekliyor
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
10:20
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı Paul Pogba bombası
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 12:13:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Devrim Muhafızları, ABD'ye ait su altı aracını ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei