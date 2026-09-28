Devrim Muhafızları, ABD\'ye ait su altı aracını ele geçirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait başka bir "gelişmiş akıllı" insansız su altı aracını ele geçirdiklerini duyurdu.

ABD'YE AİT SU ALTI ARACI

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News üzerinden pazar günü yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirtilen otonom su altı aracının, "istihbarat üstünlüğü ve elektronik harp kabiliyetlerinin kullanıldığı koordineli ve karmaşık bir operasyonla ele geçirildiği" bildirildi.

Açıklamaya göre, "REMUS 600" tipi olduğu belirlenen araç, veri kurtarma çalışmaları için uzmanlara teslim edildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Boğazdaki tehlikeli hareketlere ve izinsiz güzergahlardan geçişlere karşı kararlı ve kesintisiz tedbirler alıyoruz" denildi.

BU İLK DEĞİL

Sepah News, bu ayın başlarında Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD ordusunun "en modern, akıllı" insansız denizaltılarından birini ele geçirdiğini bildirmişti. Ele geçirilen araç, "Dive-LD" olarak tanımlanmıştı.

İsrail ve ABD'nin, topraklarına yönelik ortak başlattığı saldırıların ardından 28 Şubat'ta Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştıran İran, İsrail ve ABD'ye ait veya bu ülkelerle bağlantılı gemilerin güvenli geçişini engellemeye başladı.