En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,59 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 195,587742 1,75 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,025910 1,59 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,114616 1,51 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,053433 1,38 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,115709 1,15 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,156072 1,15 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045474 1,13 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,422144 1,12 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,034091 1,09 Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,051483 1,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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