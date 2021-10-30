Son dakika: Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 454,00 558,20 554,70 -0,63 22,18 Cumhuriyet 3.011,00 3.698,00 3.675,00 -0,62 22,05 ABD Doları 7,4310 9,6020 9,6080 0,06 29,30 Avro 9,1200 11,1780 11,1360 -0,38 22,11 İngiliz Sterlini 10,1810 13,2700 13,1650 -0,79 29,31 İsviçre Frangı 8,4720 10,5150 10,4210 -0,89 23,01 (Sürecek)

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