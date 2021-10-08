Spot doğal gaz piyasası referans fiyatında rekor

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 3 bin 359 lira 59 kuruşla rekor kırdı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 30 Eylül'de 2 bin 974 lira 35 kuruş ile yılın en yüksek rakamına ulaşmıştı.

Dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 458 bin 349 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 425 bin 758 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 3 bin 359 lira 59 kuruşla rekor tazeledi. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 196 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 460 lira 38 kuruş, satış fiyatı 3 bin 258 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 159 milyon 274 bin 601 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 157 milyon 724 bin 601 metreküp olarak kayıtlara geçti.