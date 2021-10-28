Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 718 bin 656 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 937 bin 792 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 3 bin 424 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 794 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 526 lira 72 kuruş, satış fiyatı 3 bin 321 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 467 bin 89 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 181 milyon 646 bin 89 metreküp olarak kayıtlara geçti.