Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 455 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,71 artarak 362 milyon 911 bin 74 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 718 lira, en düşük saat 07.00'de 455 lira 73 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 665 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 665 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 718 lira, en düşük 451 lira 82 kuruştan işlem gördü.