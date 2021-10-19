Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 440 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,8 artışla 433 milyon 88 bin 69 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 1078 lira, en düşük saat 04.00'te 440 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 761 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 760 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 799 lira 97 kuruş, en düşük 350 liradan işlem gördü.