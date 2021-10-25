Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 400 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,6 artarak 439 milyon 547 bin 77 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00-20.00 arasında 1078 lira, en düşük saat 00.00'da 400 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 829 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 829 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1078 lira, en düşük 350 liradan işlem gördü.