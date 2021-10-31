Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 34,9 artarak 420 milyon 644 bin 403 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 15.00, 17.00 ve 18.00'de 1131 lira, en düşük saat 02.00'de 450 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 778 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 792 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1078 lira, en düşük 350 lira 1 kuruştan işlem gördü.