Tarım ve hayvancılık makineleri sektörü Sakarya'da buluşacak

Tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile paydaşlar, 11-14 Kasım'da 3. Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'nda bir araya gelecek.

Sakarya Ticaret Borsasından (STB) yapılan açıklamaya göre, Hendek ilçesinde özel olarak hazırlanan 14 bin metrekarelik Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuarda, tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları ile genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, tarım ve hayvancılık şehri Sakarya için bu tür fuarların önemli olduğunu ifade etti.

Kente fuar alanı kazandırmak için yıllardır mücadele ettiklerini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Fuarlar, gelişen teknolojiyi yakından takip etme imkanı sunar, sektördeki potansiyeli daha da artırır, hem üreticiye hem de şehre büyük katkı sağlar. Çağa ve yeni gelişen teknolojiye uygun, çok amaçlı, uluslararası bir fuar alanı istiyoruz. Borsa olarak elimizi taşın altına koyduk, yer arıyoruz. Hedefimiz, en kısa zamanda gerçek bir fuar alanına kavuşup, fuarımızı geleneksel ve uluslararası hale getirmek."

Farklı illerden yaklaşık 180 firmanın yer almasının beklendiği fuar, 11-14 Kasım'da ziyaretçilere açık olacak.

Salgın tedbirlerinin üst düzeyde uygulanacağı fuar, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret Borsası, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hendek Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Sakarya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Sakarya Süt Üreticileri Birliği, Sakarya Veteriner Hekimler Odası ve Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği destekleriyle vatandaşlarla buluşacak.