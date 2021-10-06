TARSİM Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı'na katıldı

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 5 Ekim tarihinde Türkiye Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı'na katıldı.

"İklim Değişimi, Doğal Afetler - Sigorta ve Reasürans Dünyasında Yeni Risk Yaklaşımı" başlıklı online konferans kapsamında, Xprimm'den Daniela Ghetu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen "Hasar-Risk Yönetimi" başlıklı oturumda konuşma yapan Günal, TARSİM Sistemi'nin kurumsal yapısı, Devlet Destekli Tarım Sigortası branşları, bitkisel ve hayvan hayat sigortalarında hasar tespitleri, eksper atamaları, tarım sigortalarında teknolojinin rolü, uydu çözümleri, meteoroloji uygulamaları, insansız hava aracı teknolojileri, BİP uygulaması entegrasyonu ve yeni eklenen özelliklerle TARSİM Mobil uygulamaları, Hayvan Hayat Sigorta poliçesine sahip büyük işletmelerde uygulamada olan uzaktan görüntüleme ile hasar incelemeleri, mobil hasar tespiti ve Türkiye'de sigorta sektöründe bir ilk olduğu belirtilen sesli poliçe uygulaması gibi başlıklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - İSTANBUL