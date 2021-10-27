TAV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan ACI Europe Yönetim Kurulu'na seçildi

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, Avrupa'daki havalimanı işletmecilerinin çatı örgütü Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, seçimler, Cenevre'de düzenlenen ve iki gün sürecek ACI Europe Genel Kurulu kapsamında düzenlendi.

ACI Europe Yönetim Kurulu'nda 3 yıl görev yapacak Kaptan, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Birleşik Krallık dışındaki ülkeleri temsil edecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, havacılık endüstrisinin salgın nedeniyle tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşadığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Normalleşme için karar alıcılar, sektör oyuncuları ve diğer paydaşların ortak standartlara ihtiyacı var. Avrupa hava trafiğinin yüzde 90'dan fazlasına hizmet veren havalimanlarını temsil eden ACI Europe bu konuda öncü bir rol oynuyor. Konseyin yönetiminde Türkiye ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya'daki havalimanlarını temsilen yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun aynı zamanda Türkiye'nin küresel havacılık endüstrisinde geldiği noktayı da yansıtan önemli bir başarı olduğuna inanıyoruz."