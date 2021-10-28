TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate...
28.10.2021 11:03
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate alarak 2021 ve 2022 yılı için yukarı yönlü güncelledik.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate alarak 2021 ve 2022 yılı için yukarı yönlü güncelledik." - ANKARA
TCMB, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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