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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate... - Son Dakika

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate...

28.10.2021 11:03
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate alarak 2021 ve 2022 yılı için yukarı yönlü güncelledik.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate alarak 2021 ve 2022 yılı için yukarı yönlü güncelledik." - ANKARA

TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Gıda enflasyonu varsayımlarımızı uluslararası fiyatlarda gözlemlenen artışlar ve tarımsal kuraklık gelişmelerini dikkate... - Son Dakika
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