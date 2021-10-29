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Teknosa'nın yeni Elazığ mağazası açıldı - Son Dakika

Teknosa'nın yeni Elazığ mağazası açıldı

29.10.2021 10:33
Teknosa'nın yeni Elazığ mağazası açıldı

Teknosa, Elazığ'daki mağazasını Elysium Park AVM'ye taşıyarak, extra formatıyla büyüttü.

Teknosa, Elazığ'daki mağazasını Elysium Park AVM'ye taşıyarak, extra formatıyla büyüttü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kapsamlı müşteri deneyiminde önemli bir yeri olan mağaza yatırımlarını sürdürüyor.

Türkiye'nin 69 ilinde 200'den fazla satış noktasına ulaşan Teknosa, Elazığ Elysium Park AVM'de, extra formatıyla yeni mağazasını açtı. Bin 42 metrekarede hizmet verecek olan mağazada, telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri tüketicilere sunulacak.

"Mağaza içi dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, müşterilere sunulan kesintisiz deneyimde mağazaların değerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Perakende sektörünün geleceğini bizim gibi omnichannel (çok kanallı) perakendecilerin şekillendireceğini düşünüyoruz. Müşterilerimiz Teknosa'ya nereden ulaşmak istiyorsa, nasıl ulaşmak istiyorsa, ne zaman ulaşmak istiyorsa, teknoloji ihtiyaçlarına dair ne bulmak istiyorsa orada olmak için çalışıyoruz.

Bu çerçevede omnichannel stratejimizin önemli bir parçası olan mağaza yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Elazığlı müşterilerimize yeni lokasyonumuzda, daha büyük metrekarede ve daha zengin çeşitle hizmet vereceğimiz için mutluyuz. Dijital kanallarımızla birlikte, Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için mağaza içi dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz."

Sabancı Holding, Teknosa, Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknosa'nın yeni Elazığ mağazası açıldı - Son Dakika Ekonomi


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