TİSVA'nın girişimci kadınlara sağladığı mikrokredi desteği, 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı

Türkiye İsrafı Önleme Vakfının (TİSVA), dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasına destek amacıyla 18 yılda 200 binden fazla kadına yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira mikrokredi desteği sağladığı bildirildi.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, AA muhabirine, 64 ildeki 93 şubede başarılı şekilde faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci dahil gayet başarıyla sürdüğünü belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 1 milyar 196 milyon TL mikrokredi dağıtımı gerçekleştik. İlk mikrokredi verdiğimiz Remziye abla 1 dikiş makinesiyle başladığı dikim evinde, bugün yaklaşık 30 kişiyi yanında çalıştırıyor. Ciddi bir vergi mükellefi oldu, mikrokredinin temel amacı bu zaten. El açma kültürüne son, kadınlarımızın kendi kendine gelir getirecek faaliyetlere ön ayak olmaktır. Amacımız Türkiye Grameen Mikrofinans Programı olarak 2030 yılında BM Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda, yoksulluğu her nerede olursa olsun, ne şekilde olursa olsun sona erdirmektir. Çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. Bizim ilave kaynak bulmamız durumunda Türkiye'de yaşayan yaklaşık 5 milyon dar gelirli kadının sisteme dahil edilmesi, mikrokredi kullanan kişi haline gelmesi ve kendi kendine gelir getirebileceği faaliyetlerde bulunmalarına destek olmaktır."

"Demircilik ve ayakkabı tamirciliği yapan kadınlarımız da var"

TİSVA Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aziz Akgül ise bugüne kadar yaklaşık 200 binden fazla kadına mikrokredi verildiğini ifade etti.

Yoksulluğu azaltma stratejisinde yüzde 100 geri dönüş aldıklarını aktaran Akgül, çalışmalarla her bir kadının kendine gelir getirecek faaliyette bulunmak suretiyle yoksulluk sınırının üzerine çıkmasını ve aile ekonomisine, çevresine, ülkesine katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getirdi.

Her kadının kendi yeteneğine uygun üretimde bulunduğunu veya ticaret yaptığını dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızdan biber, salça, tarhana, el işleri yapanlar var, dükkan açanlar var. Demircilik ve ayakkabı tamirciliği yapan kadınlarımız da var, çeşitli işlerde gayret gösteriyorlar. Allah herkese bir şeyi yapabilme yeteneği vermiş. O yetenekleri harekete geçirme suretiyle insanların onurlu bir şekilde kimseye avuç açmadan kendi kendilerine nasıl gelir elde edebileceklerini gösteren bir ortam hazırlıyoruz. Daha gitmemiz gereken çok mesafe var. Yeterli finansal kaynak sağlandığı takdirde diğer insanlara da ulaşma gayretindeyiz."

Kovid-19 sürecinde iş yapamaz hale gelen kişilere de destekler sağlandığını anlatan Akgül, bu noktada da yaklaşık 3 milyon lira ilave kredi imkanı sağladıklarına işaret etti.

Akgül, faaliyet gösterdikleri il sayısını 64'ten 81'e çıkarmayı istediklerini, destek verilen kadınların, aileleriyle hesaba katıldığında binlerce insanın hayatına dokunma imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.