Ekonomi Toplantısında Türkiye Yüzyılı Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi Toplantısında Türkiye Yüzyılı Vurgusu

27.06.2026 21:54
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Bakan Bolat, ekonomi forumunda Türkiye Yüzyılı hedeflerini ve güçlü politikaları açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl-Ekonomi Oturumu'na katıldığını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da oturumda yer aldığını bildirdi.

Oturumda, küresel ekonomideki gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü ve ilerleyen döneme ilişkin hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Bolat, şunları ifade etti:

"Üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. AK Parti'nin en büyük gücü, istişareyi esas alan, ortak aklı önceleyen ve milletimizin beklentilerini siyasetin merkezine yerleştiren yönetim anlayışıdır. Bu anlayışla iş dünyamızın, çalışanlarımızın, üreticilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine cevap verecek güçlü politikaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, Yüce Allah'ın izniyle, üretimin, teknolojinin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın yüzyılı olacaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi Toplantısında Türkiye Yüzyılı Vurgusu - Son Dakika

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