TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması sonuçlandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014'ten bu yana düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının bu yıl 7'ncisi tamamlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSPB'nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasında ödüller, Borsa İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yarışmada birinci olan yarışmacı 12 bin 500 TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandı. Dördüncü olan yarışmacı ise Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü kapsamında 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi oldu.

Ödül töreninin ardından ilk 10'a giren yarışmacılar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden Prof. Dr. Murat İri ve yönetmen Ali Bilgin ile düzenlenen "Sinema Unsurları" konulu söyleşide bir araya geldi.

Filmler, 4 jüri ekibi tarafından değerlendirildi

Bu yıl yarışmaya katılan filmler, ana jüri, TSPB jürisi, sektör jürisi ve halk jürisi tarafından değerlendirildi. Ana jüride; yönetmen Ali Bilgin, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kamera kurgu kuram ve uygulamaları, kurgu atölyesi, belgesel film yapımı ve kurmaca film yapımı konusunda ders veren Alp Birol, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden Prof. Dr. Murat İri, Sinema Se7en Mecmua Genel Yayın Yönetmeni ve sinema yazarı Murat Özer, Sinema Yazarları Derneği üyesi, sinema yazarı ve eleştirmeni Selin Gürel, Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Vardar ve eski TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, Türkiye'de finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini, bu nedenle TSPB'nin tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmek için iletişim, eğitim ve etkinliklerini çok yönlü faaliyetlerle yürüttüklerini bildirdi.

Öztop, "Bu anlamda odağımızı her zaman 'yatırımcılar' oluşturuyor. Pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen, yatırımcı eğitimlerimizi aralıksız bir şekilde devam ettirdik. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde kısa film yarışmamız ise bu anlamda yürüttüğümüz en önemli projelerimizden biri. 2014'ten bu yana her yıl düzenlediğimiz Kamera Elinde Geleceğin Cebinde kısa film yarışması ile sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücünü arkamıza alarak ülkemizde finansal okuryazarlık bilincini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza, 108 film başvurdu. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmamıza katılan tüm genç yönetmenlerimizi kutluyor ve gösterdikleri yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.