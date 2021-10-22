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Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor - Son Dakika

Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor

22.10.2021 16:11
Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor

Turgutlu Belediyesi, Hurdacılar Çarşısı'nda yıllardır yaşanan yol sorununu çözüme kavuşturmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi, Hurdacılar Çarşısı'nda yıllardır yaşanan yol sorununu çözüme kavuşturmak adına çalışmalarına devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ile Fırat Honaz, Hurdacılar Çarşısı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediyesi, uzun yıllardır yol sorununun yaşandığı bir başka noktada daha gerekli adımları attı. Koşukırı Mevkiinde yer alan Hurdacılar Çarşısı'nda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilk olarak yolun zemini asfalta hazır hale getirildi. Asfalt hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlandı. Hurdacılar Çarşısı'nda sürdürülen yol yenileme çalışmaları kapsamında ayrıca Turgutlu Belediyesinin Türkiye'de bir ilk olarak filosuna dahil ettiği soğuk asfalt yama aracıyla asfalt yama çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve İZBETON Yetkilileri ile birlikte Hurdacılar Çarşısı'ndaki çalışmaları yakından takip etti. Başkan Çetin Akın incelemeleri sırasında Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Hurdacılar Çarşısı'nda yol sorununu kendi imkanlarımızla çözüyoruz"

Hurdacılar Çarşısı'ndaki yol sorununun Turgutlu Belediyesinin kendi imkanları ve ekipleriyle çözüldüğünü ifade eden Başkan Çetin Akın, "Yıllardır çözülemeyen bir sorunu daha çözüyoruz. Koşukırı Mevkisi Hurdacılar Çarşısı'nda uzun yıllardır çözülemeyen yol sorununu çözüme kavuşturmak da bize nasip oldu. Kendi imkanlarımızla ve ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız esnafımıza ve Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor
Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor
Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor
Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor
Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor
Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor

Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Turgutlu, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turgutlu'nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor - Son Dakika Ekonomi


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