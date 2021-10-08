Türk şirketin ürettiği yüksek teknolojili güneş panelleri daha fazla elektrik üretimi sağlıyor

Yenilebilir enerji yatırımları artıyor. Türk şirket tarafından üretilen güneş panellerinin muadillerine yüzde 5 daha fazla üretim sağladığı belirtildi.

HSA Enerji, 110 milyon liralık yatırımla, 11 Busbar M10 yarım hücre teknolojisine sahip 540 Watt güneş panellerini üretti. Bu panellerin seri üretime başlayan şirket, güneşten sağlanacak enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkaracak teknolojiyi paydaşlarına sundu.

Şirketin yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Mehmet Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisinden elektrik üretiminde önemli bir ilke imza attıklarını söyledi.

Bu teknolojideki ilk üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Doğan, "Ülkemizde panel ithalatı büyük ölçekli olmasa da halen devam etmektedir. Bizim ürettiğimiz ürün watt/metrekare değeri en yüksek ürün olduğundan elektrik üretim maliyetini en çok düşüren güneş panelidir. Ülkemizin enerji anlamındaki cari açığının da kapanmasında önemli rol oynayacaktır" dedi.

Doğan, yarım hücre teknolojisine sahip 540 Watt güneş panellerinin muadillerine göre yüzde 5 daha fazla üretim avantajı sunduğunu kaydederek, "Amaç birim maliyetteki en uygun sistemi tasarlamak olduğundan toplam yatırım bütçesinde bizim panellerimiz ile ortalama yüzde 7 oranında sistem maliyetleri yönünde avantaj sağlamaktadır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL