Türkiye'de elektrik üretimi kaynaklı emisyonlar 10 yılda yarıya indirilebilir

Türkiye'de elektrik üretimi kaynaklı emisyonların gelecek 10 yılda yüzde 50 azaltılabileceği öngörülüyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır" adlı rapora göre, ekonomide yapılacak düzenlemelerle Türkiye, karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabilir.

Buna göre, 2030'a kadar hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplamdaki payının yüzde 17'den yüzde 50'ye çıkarılması, 2030'dan önce başlayan kömürden çıkışın 2035'te tamamlanması, net sıfır hedefine ulaşmada önemli rol oynayacak.

En hızlı karbon azaltımı yapılabilecek elektrik sektöründe, üretim kaynaklı emisyonların gelecek 10 yılda yarıya indirilebileceği öngörülüyor.

Rapordaki baz senaryoya göre, Türkiye'de mevcut iklim politikalarının devamı halinde, karbondioksit emisyonları 2018 seviyesi ile karşılaştırıldığında 2050'de yüzde 66 artarak yaklaşık 700 milyon tona, toplam sera gazı emisyonları ise 2050'de yaklaşık 890 milyon tona çıkacak.

Net sıfır için anahtar daha fazla yenilenebilir enerji

Rapora göre, Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşabilmesi için 2035'te elektrik sektörünün büyük ölçüde kömürden çıkarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerekiyor.

Ayrıca, bireysel araç kullanımı yerine elektrikli toplu ulaşım, bisiklet gibi karbonsuz yöntemlere geçiş ve uçak seyahatlerini azaltmak gibi bireysel davranış değişiklikleri de emisyon azaltım hızına etki edecek.

Daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme dahil edilmesiyle, fosil yakıtların kurulu güçteki payı 2018'de yüzde 50'nin üzerindeyken 2030'da bu oran yüzde 27'ye, 2050'de ise yüzde 10'a düşebilir.

Rapora göre, sektörler arasında en hızlı azalma binalardan kaynaklanan emisyonlarda bulunuyor. Net sıfır hedefi doğrultusunda, binalardan kaynaklanan karbondioksit emisyonları 2018 seviyesine göre 2030'da yüzde 46 azalarak 28 milyon ton karbondiokside indirilebiliyor ve 2050'de ise sıfırlanabiliyor.