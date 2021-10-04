Türkiye Kazakistan B2B Programında 500'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Türkiye- Kazakistan B2B Programı kapsamında kente gelen 40'ı aşkın Kazakistanlı iş adamı heyeti, Konya'dan 50 sanayici ve iş adamıyla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Programı değerlendiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, "Türkiye-Kazakistan B2B programının ilk gününde ikili iş görüşmesi toplantısı düzenledik. Toplantımızda, 500'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Programımıza, inşaat, otomotiv yedek parça, kuyumculuk, mobilya, lojistik, dayanıklı tüketim ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Kazakistanlı sanayici ve iş adamları katıldı. Bu sektörde faaliyet gösteren, Kazakistanlı iş adamlarıyla çalışmak isteyen ve Kazakistan'a yatırım yapmak isteyen tüm Konyalı sanayici ve iş adamlarının katılımını sağladık. Şehrimiz, 2021 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 570 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, 2 milyon 536 bin dolar da ithalatımız söz konusudur. Kazakistan'la olan karşılıklı ticaret oranlarımız oldukça düşüktür, yapacağımız bu görüşmeler neticesinde bu rakamların daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Bu vesileyle programımızın tüm sanayici ve iş adamlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA