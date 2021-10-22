Üye Girişi
ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu - Son Dakika

ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu

22.10.2021 12:43
ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu

ÜÇGE, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği inovasyon ve teknoloji odaklı yeni nesil akıllı ürünlerini, yeni markası Sirius'un çatısı altında hayata geçirmeye başladı.

ÜÇGE, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği inovasyon ve teknoloji odaklı yeni nesil akıllı ürünlerini, yeni markası Sirius'un çatısı altında hayata geçirmeye başladı. ÜÇGE'nin tanıttığı ilk ürünü "iECO Geri Kazanım Sistemi", Gıda Perakendecileri Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ortak Gelişim Kongresi'nde, perakende sektörünün ilgi odağı oldu.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven, ÜÇGE'nin geleceğin teknolojilerini geliştirme hedefiyle hayata geçirdiği yeni nesil akıllı dijital ürünlerini Sirius markası çatısı altında sunmaya başladıklarını, bu konuda çok ciddi ve iddialı projelerin tek tek hayata geçirileceğini belirtti.

Güven, Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlenen ve perakende sektöründen yüzlerce profesyonelin bir araya geldiği GPD- Ortak Gelişim Kongresi'nde tanıtımını yaptıkları ilk ürün iECO Geri Kazanım Sistemi ile diğer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Esra Güven, "Türkiye'de 1 Ocak 2022'den itibaren depozito yönetim sistemi uygulamalarına cam, pet ve alüminyum içecek ambalajları öncelikli olmak üzere başlanılması planlanıyor. ÜÇGE olarak biz de bu kapsamda günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri olan ambalaj atıklarından kaynaklı kirliliğin önüne geçebilmek, sürdürülebilir bir sistem oluşturmak, tüm sektörlere kolaylık ve zaman kazandırmak maksadıyla "iECO Geri Kazanım Sistemi" ürünümüzü hayata geçirdik. Sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak da gördüğümüz bir proje olan iECO; tüketicilere de geri dönüşüm alışkanlığı kazandırıyor. iECO işleyiş olarak anlaşmalı müşteri sadakat kartları ve geri dönüşüme uygun ürünlerin kayıtlı olduğu bir sisteme sahip. Tüketicilerin pet, cam ve metal kutu atıklarını iECO Geri Kazanım Sistemi makinesine atmasına ve akabinde depozito ücretinin müşteri sadakat kartlarına iade edilmesine olanak sağlıyor. Sistemle ilgili geri dönüşüm istatistikleri de oluşturuyor. Mağazalardan marketlere, AVM'lerden restoranlara, fabrikalardan okullara pek çok özel ve kamusal alanda bu teknolojiden faydalanmak mümkün. Çok farklı konfigürasyonlara sahip olan ve maliyet olarak da önemli avantaj sağlayan iECO, ihtiyaç duyulan her noktada tercih sebebi olacak bir ürün. Üretici, dağıtıcı ve tüketici işbirliği ile hem ülkemiz, hem de toplum ve çevre açısından kazanım sağlayan bu önemli sistemi, yüzde yüz Türk sermayeli bir firma olarak, Türkiye'de bu kapsamda üretilen tamamen yerli ilk ve tek ürün olarak hayata geçirmiş olmaktan da ayrıca gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

ÜÇGE, perakende sektörü temsilcileri ile tanıştırdığı, hız ve verimlilik sağlayan diğer yeni teknoloji ürünleri Akıllı Sipariş Toplama Arabası ve Akıllı Raf Etiketleri ile geleceğin akıllı dijital teknolojilerinde de, ilklere imza atmaya ve öncü olmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. - BURSA

ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu
ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu
ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu
ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu

Araştırma Geliştirme, geri dönüşüm, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek 12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor 12:09 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş 11:48 Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var

Son Dakika Haberleri
12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 12:48:14. #1.11#
SON DAKİKA: ÜÇGE'nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement