Deniz olmayan Başkent'te Ulus Hali Balıkçı esnafı meydan okudu

"Balığın tazesi de ucuzu da Ankara'da yenir"

ANKARA - Ankara'da deniz olmamasına rağmen Ulus Hali'ndeki balık fiyatlarının İstanbul'dan ucuz olması dikkat çekiyor. Alışverişe gelen vatandaşlar, kilo kilo balık alıyor. Ulus Hali Balıkçı esnafı da, "Balığın tazesinin de ucuzunun da Ankara'da yenileceği" iddiasında bulundu.

Ankara Ulus Hali'nde özellikle hamsi fiyatlarının diğer illere göre ucuz olması şaşkınlık oluşturuyor. Marmara Denizi'ne yakın olan İstanbul'da hamsi fiyatlarının 45-50 TL, denize uzak Ankara'da ise 25-30 TL arasında değişmesi merak konusu oldu.

İstanbul ve Ankara arasındaki balık fiyatlarının farklı olmasının sebebini açıklayan balıkçılar, balıkların denizden çıktığı gibi Ulus Hali'ne geldiğini belirtti. İstanbul'da hamsinin pahalı olmasının, denize yakınlığı ve rekabetin çok olmasından kaynaklandığını söyleyen balıkçılar, bu sene balığın geçen seneden ucuz ve bol olmasından memnun.

"Ankara'da deniz olmadığı için balık ucuz"

Hal esnafından Nevzat Öztürk, Ankara'da balığın ucuz olmasının deniz olmadığından kaynaklandığını belirterek, "Burada deniz olmadığı için ucuz. Orada bir de ton balığı satıyorlar. Sardalya hamsi de satıyorlar biz gerçeğini satıyoruz diye ucuz. Burada deniz olmadığı için ucuz, Ankara'da her şey ucuz. Hamsi şu anda 30 TL, İstanbul'da 50 TL" dedi.

"Balık her zaman deniz kenarında pahalı olur"

35 senedir Ulus Hali'nde balıkçılık yaptığını dile getiren Şaban Akbaş, "Balık denizden direk Ankara Ulus Hali'ne geliyor. Burada hamsi 30 TL orada 50 TL. Balık her zaman deniz kenarında pahalı olur. Burası toptan dağıtım yeri. Bu sene palamut yok istavrit çok. Bu yüzden istavrit çok ucuz. Bütün balıklar ucuz balıklar pahalı değil" ifadelerini kullandı.

"İlk taze balık her zaman Ankara'ya gelir"

Uzun yıllardır halde esnaflık yaptığını söyleyen Mahir Kaya, "İlk taze balık yıllardır Ankara'ya gelir. Ankara her yere yakın olduğu için en güzel en kaliteli balık Ankara'ya gelir. Denizde balık çok çıktığı sürece balık fiyatları düşer. İstavrit bu sene bol şu an 10 TL. Hamsi az geliyor ama havalar soğudukça hamsinin fiyatları düşer. Ankara'da satışlar gayet iyi. Geçen sene pandemi dolayısıyla vatandaşlar balık yiyemedi. Geçen sene balıklar pahalıydı. Vatandaş ucuza balık yiyecek" diye konuştu.