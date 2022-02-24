Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi mart sonunda başkentte yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi mart sonunda başkentte yapılacak

24.02.2022 13:18
Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi mart sonunda başkentte yapılacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde, iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek amacıyla 30-31 Mart'ta "EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" düzenlenecek.

Ankara Ticaret Odası (ATO) öncülüğünde, iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek amacıyla 30-31 Mart'ta "EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" düzenlenecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, etkinlik, ATO Congresium'da "İklim Değişikliği" ve "Yeşil Dönüşüm" ana temalarıyla küresel düzenlemelere hızlı ve doğru şekilde hazırlanmak amacıyla yapılacak.

Zirve, ATO öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Karbon nötr olarak düzenlenecek zirveye, devlet başkanları, kamu kurumu temsilcileri, 20'yi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş, 30'dan fazla üniversiteden akademisyen, iyi örnek uygulamalarıyla belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve sektör temsilcileri katılım sağlayacak.

25 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

Zirveye 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenirken, etkinlikte "Ekonomi ve İklim Değişikliği" temalı Fuar ve İklim Müzesi kurulacak.

Etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturmaya yönelik atılacak önemli bir adım olacak.

Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele konusunda halkı bilinçlendirmenin yanı sıra çevre, işletmeler ve milli ekonominin geleceği açısından fikir alışverişi yapılacak ve çözüm önerileri sunulacak.

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Ekonomi, 31 Mart, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi mart sonunda başkentte yapılacak - Son Dakika


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