Üye Girişi
VİOP'ta fiziki teslimatlı dolar vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı - Son Dakika

VİOP'ta fiziki teslimatlı dolar vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı

22.10.2021 09:57
VİOP'ta fiziki teslimatlı dolar vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün itibarıyla fiziki teslimatlı dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün itibarıyla fiziki teslimatlı dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı.

Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul, VİOP'ta 22 Ekim 2021'den başlayarak fiziki teslimatlı dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açtı." ifadeleri kullanıldı.

Mevcut nakdi uzlaşmalı döviz sözleşmelerine ek olarak vade sonunda bu sözleşmelerin fiziki teslimatlı olarak işleme açıldığı kaydedilen açıklamada, "Başta reel sektör ve dış ticaret şirketleri olmak üzere, faaliyetleri gereği bilançosunda yabancı para pozisyonu taşıyan şirketlerin kur risklerini daha rekabetçi, güvenli ve şeffaf bir platformda yönetmelerine imkan sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gerçek kişilerin emir iletemeyeceği bu sözleşmelerin, aralarında kredi limiti olmayan veya finansal stres zamanlarında limit sorunu yaşayan finansal kuruluşların birbirleriyle merkezi karşı taraf güvencesi altında işlem yapmalarının temin edildiği ifade edildi.

Bu sözleşmelerin, standart vadelerin yanı sıra sağlanacak esnek vade açma olanağı ile şirketlerin döviz pozisyonlarını aynen bankalarla yaptıkları forward ve opsiyon sözleşmelerinde olduğu gibi vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına imkan sağlayacağına değinilerek, bu sayede şirketler sadece aktif olarak çalıştıkları ve kredi limitine sahip oldukları bankalardan değil, Borsa İstanbul'a erişimi olan tüm paydaşlardan fiyat alarak daha rekabetçi fiyatlara erişebilecekleri belirtildi.

Borsa İstanbul, Kredi, Döviz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta fiziki teslimatlı dolar vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik 09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı 09:21 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı
07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir Kız arkadaşlarına küfür eden genci döverek öldürdüler! Katilleri, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi 01:16 Kız arkadaşlarına küfür eden genci döverek öldürdüler! Katilleri, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi

Son Dakika Haberleri
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
09:30 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı
08:41 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu
07:45 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu
07:37 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu
Son Dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor Son Dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor         
10:11
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
09:42
Profesörden AY.4.2 isimli yeni varyantla ilgili korkutan uyarı: Ülkemize gelirse olay değişebilir, vakalar patlayabilir Profesörden AY.4.2 isimli yeni varyantla ilgili korkutan uyarı: Ülkemize gelirse olay değişebilir, vakalar patlayabilir         
09:24
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi         
09:11
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu         
07:38
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 10:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta fiziki teslimatlı dolar vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işleme açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement