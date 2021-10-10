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Yapı Kredi Leasing, KOSGEB programı ile KOBİ'lere desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Yapı Kredi Leasing, KOSGEB programı ile KOBİ'lere desteğini sürdürüyor

10.10.2021 12:04
Yapı Kredi Leasing, KOSGEB programı ile KOBİ'lere desteğini sürdürüyor

Yapı Kredi Leasing, KOSGEB Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı'na katıldı.

Yapı Kredi Leasing, KOSGEB Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı'na katıldı.

Yapı Kredi Leasing'den yapılan açıklamaya göre, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun'un imzaladığı protokol ile tarladan son kullanıcıya ulaşana kadar oluşan sebze ve meyve kaybının önlenmesi için KOBİ'lere soğuk hava depoları ve frigorifik araçlarda taşınan soğutma ünitelerinin finansmanına destek olunacak.

Destek programı kapsamında KOSGEB finansman maliyeti desteği, KGF teminat desteği, yüzde 17 KDV avantajı komisyonsuz ve masrafsız olarak sunulacak. Böylece soğuk hava zincirine destek verilerek 3 yıl boyunca hem israfın hem de oluşacak kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı kapsamında soğuk zincir muhafazası ile lojistik yapan frigorifik araçların sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu araçların ulaşım noktalarına da soğuk hava depolarının kurulmasını sağlayarak zincirin iki temel halkasını birbirine güçlü bir şekilde bağlayacağız. KOBİ'lerimiz, yerli malı belgesine sahip ve yeni olmak kaydıyla bir adet soğuk hava ünitesi alımlarında oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını geri ödemesiz olarak karşılayacağız. 10 adede kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama geçerli olacak. Başvurularımız başlamış durumda. Destekten faydalanmak isteyen işletmelerimiz, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmekte." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ve yerli üretim desteklenecek

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun da proje ile gıda güvenliği ve tarımda sürdürülebilirlik anlamında yaş sebze ve meyvenin üretimden başlayıp tüketiciye ulaşana dek oluşan zincirin güvence altına alınmasına destek olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

'"Yapı Kredi Leasing olarak üretici KOBİ'lerimizin ülke ekonomisi için öneminin farkındayız. Bunun için her daim KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyip en uygun çözümlerle destekliyoruz. Şimdi ise destek olduğumuz KOBİ'lerimiz için bir sektörde daha iş birliği başlattık. KOSGEB Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı ile yaş sebze meyve üreticilerine, satıcılarına ve lojistiğini sağlayan KOBİ'lere en avantajlı şekilde fayda sağlarken, sürdürülebilir tarıma ve yerli üretime de katkıda bulunuyoruz. 6 ay geri ödemesiz olması, masraf ve komisyon alınmaması, finansman maliyetinin KOSGEB, teminatın KGF tarafından desteklenmesi ve ürünlerin leasing ile yüzde 1 oranında vergilendirilmesi sebebiyle sağladığı yüzde 17'lik KDV avantajını da düşündüğümüzde şimdiye kadarki finansman maliyeti desteği içeren makina programları içerisinde en avantajlı programın bu program olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan, programda kullanılacak teknolojilerde yerli üretim şartı olması nedeniyle sektörde faaliyet gösteren yerli makine üreticileri de desteklenecek. Sektör lideri Yapı Kredi Leasing olarak bizler de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak için önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Hasan Basri Kurt, Fatih, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi Leasing, KOSGEB programı ile KOBİ'lere desteğini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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