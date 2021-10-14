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Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı - Son Dakika

Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı

14.10.2021 11:03

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 15 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 15 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılın 9 ayında 2 milyon 463 bin ton olan yaş meyve ve sebze dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26 artışla 3 milyon 112 bin tona çıktı.

Miktarın yanı sıra değer bazında da artış yakalanan yaş meyve ve sebze ihracatında, 2020'nin ocak-eylül döneminde 1 milyar 690 milyon dolar olan dış satım, bu yılın 9 ayında yüzde 19 artışla 2 milyar 15 milyon dolar olarak kaydedildi.

Dış satımda 2 milyar dolar barajının 9 ayda aşıldığı sektörde, en çok 945 milyon 125 bin dolarla taze meyve ihraç edildi. Taze sebze 630 milyon 383 dolarla ikinci, narenciye grubu da 427 milyon 29 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörün, ocak-eylül döneminde en çok ihraç ettiği ürün ise 264 milyon 759 milyon dolarla domates oldu. Domatesi, 184 milyon 30 bin dolarla limon ve 184 milyon 5 bin dolarla kiraz-vişne takip etti.

"İhracat artmaya devam edecek"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ihracatına katkı veren herkese teşekkür etti.

Dış satımdaki yükselişin üstüne koyarak devam ettiklerinin altını çizen Sin, "Ülkemizin konumu ve dinamikleri itibarıyla pandemiden sonra ihracatı arttı, artmaya da devam edecek. Sektör temsilcileri ve emekçileri bu artışı sevdi. Bu yükseliş, ülkemizin yurt dışında temsili, ülkeye döviz girdisi ve istihdam yaratma anlamında mutluluk verici. Rakamlara boğulmadan, boğmadan sürekli üstüne koyarak gideceğimizi düşünüyorum." dedi.

Sin, yaş sebze ve meyvede yılın 9 ayında yurt dışına en çok domates satıldığını, ihraç edilen ürünlerin mevsimine göre değişebildiğini anlattı.

Üreticilere ve ihracatçılara seslenen Sin, "Ürünlerimizin kalitesini artırarak ihracat yapmamız lazım. Bir de üreticilere bir mesajım, bir ricam var; üretirken daha dikkatli, şeffaf, izlenebilir, insan sağlığına yaraşır, daha doğrusu izlenir ve dünyada kabul gören standartlarda ürün yetiştiriyoruz ama buna biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bu hem elimizi güçlendirir hem daha fazla ihracat yapmamızı sağlar." diye konuştu.

Türkiye'den son 5 yılın ocak-eylül döneminde yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı rakamları şöyle:

Dönem (Ocak-Eylül)İhracat (Dolar)

20171.318.542.139

20181.541.773.269

20191.354.560.991

20201.690.133.799

20212.015.855.449

Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı
Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı
Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı
Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı

İhracat, Türkiye, Eylül, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yaş meyve ve sebze ihracatında 2 milyar dolar barajı 9 ayda aşıldı - Son Dakika
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