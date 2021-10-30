Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 18,48 14,81 24,78 Erbosan 117,00 94,35 24,01 Ziraat GMYO 2,00 1,63 22,70 Gübre Fabrik. 68,75 58,80 16,92 Gözde Girişim 6,69 5,87 13,97 Doğuş Otomotiv 36,32 32,98 10,13 Anadolu Grubu Holding 27,46 25,00 9,84 Sasa Polyester 31,04 28,26 9,84 Garanti Bankası 9,85 9,12 8,00 İş Y. Men. Değ. 16,00 14,83 7,89 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 9,82 10,56 -7,01 Halk GMYO 2,62 2,81 -6,76 Bera Holding 9,62 10,08 -4,56 Biotrend Çevre ve Enerji 26,34 27,50 -4,22 Türk Traktör 164,90 172,00 -4,13 Türkiye Sigorta 4,89 5,10 -4,12 Aygaz 18,30 18,70 -2,14 Logo Yazılım 42,50 43,30 -1,85 Kervan Gıda 11,53 11,74 -1,79 Albaraka Türk 1,77 1,80 -1,67 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 11.165.263.904 Türk Hava Yolları 4.316.607.900 Ereğli Demir Çelik 3.448.932.329 Gübre Fabrik. 3.090.742.088 Sasa Polyester 3.050.045.714 Akbank 2.870.372.240 Yapı ve Kredi Bank. 2.812.895.652 Tüpraş 2.770.026.177 Şişe Cam 2.680.498.947 Kardemir (D) 2.619.615.127 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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