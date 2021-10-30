Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|18,48
|14,81
|24,78
|Erbosan
|117,00
|94,35
|24,01
|Ziraat GMYO
|2,00
|1,63
|22,70
|Gübre Fabrik.
|68,75
|58,80
|16,92
|Gözde Girişim
|6,69
|5,87
|13,97
|Doğuş Otomotiv
|36,32
|32,98
|10,13
|Anadolu Grubu Holding
|27,46
|25,00
|9,84
|Sasa Polyester
|31,04
|28,26
|9,84
|Garanti Bankası
|9,85
|9,12
|8,00
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|14,83
|7,89
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|9,82
|10,56
|-7,01
|Halk GMYO
|2,62
|2,81
|-6,76
|Bera Holding
|9,62
|10,08
|-4,56
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,34
|27,50
|-4,22
|Türk Traktör
|164,90
|172,00
|-4,13
|Türkiye Sigorta
|4,89
|5,10
|-4,12
|Aygaz
|18,30
|18,70
|-2,14
|Logo Yazılım
|42,50
|43,30
|-1,85
|Kervan Gıda
|11,53
|11,74
|-1,79
|Albaraka Türk
|1,77
|1,80
|-1,67
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|11.165.263.904
|Türk Hava Yolları
|4.316.607.900
|Ereğli Demir Çelik
|3.448.932.329
|Gübre Fabrik.
|3.090.742.088
|Sasa Polyester
|3.050.045.714
|Akbank
|2.870.372.240
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.812.895.652
|Tüpraş
|2.770.026.177
|Şişe Cam
|2.680.498.947
|Kardemir (D)
|2.619.615.127
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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