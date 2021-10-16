Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,23 ile Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 2,29'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234867
|-1,23
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,565068
|-1,11
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|96,445262
|-0,95
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,850396
|-0,83
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057393
|-0,58
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,325737
|-0,55
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044985
|-0,36
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,035455
|-0,35
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,795665
|-0,31
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|192,295329
|-0,28
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,01802
|-2,29
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019251
|-1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018899
|-1,40
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020024
|-1,35
|VEM Katkı EYF
|0,019106
|-1,18
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019765
|-1,18
|HEM Katkı EYF
|0,018936
|-1,14
|ZEM Katkı EYF
|0,020312
|-1,12
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019915
|-1,11
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020792
|-1,06
(Sürecek)
Kaynak: AA
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