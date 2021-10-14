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Yeni Ford Focus'un tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Yeni Ford Focus'un tanıtımı yapıldı

14.10.2021 15:07
Yeni Ford Focus'un tanıtımı yapıldı

Ford, yeni tasarıma, yakıt verimliliği sağlayan elektrikli güç aktarma organlarına, kişiselleştirilmiş ve sürüş deneyimini daha keyifli hale getirmeyi hedefleyen ileri bağlantı ve sürücü destek teknolojilerine sahip yeni Ford Focus'u tanıttı.

Ford, yeni tasarıma, yakıt verimliliği sağlayan elektrikli güç aktarma organlarına, kişiselleştirilmiş ve sürüş deneyimini daha keyifli hale getirmeyi hedefleyen ileri bağlantı ve sürücü destek teknolojilerine sahip yeni Ford Focus'u tanıttı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Ford Focus, müşterilere etkileyici bir tasarım dili sunarken, daha konforlu, etkileşimli ve sınıfının lideri sürüş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Araçta 48 volt elektrikli EcoBoost Hibrit motor, yeni 7 vitesli Powershift otomatik şanzıman bulunuyor.

Sunulan yeni nesil teknolojiler arasında 13,2 inç ekrana sahip, SYNC 4 akıllı iletişim ve eğlence sistemi, Ford dinamik LED ön far sistemleri yer alıyor.

Ford'un insan odaklı tasarım felsefesinin yeni yorumuyla Focus'un dış tasarımına daha fazla güven ve cesaret getirilirken, Titanium, ST-Line ve Active versiyonları daha belirgin bir yaklaşımla geliştirildi. Her versiyon, kendi kişiliğini ifade eden stil detayları ve artan teknik özellikler sunuyor.

Verilen bilgiye göre, Ford, ayrıca Ford Performance tarafından geliştirilen yeni Focus ST versiyonunu da tanıttı. Sportif yeni bir dış görünüm ve alaşımlı jant tasarımları, yeşil renk seçeneği ve kurum içinde geliştirilen yeni Performans koltuklar içeren Focus ST'nin yüksek performanslı EcoBoost benzinli motor ile 5 kapılı ve SW seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni Ford Focus'un tanıtımı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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