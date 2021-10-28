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Yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşuyor - Son Dakika

Yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşuyor

28.10.2021 09:51
Yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşuyor

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde bereketli topraklarda yetişen yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşacak.

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde bereketli topraklarda yetişen yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, Esenlik marketlerde doğal ürün satışına başlanacağını belirterek, "Malatya'nın markası Esenlik üretici ile tüketiciyi kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler ile buluşturuyor. Kuruluşundan beri devamlı büyüyen ve güçlenen Malatya halkına kaliteli ve hesaplı ürünleri taze olarak sunmak için mücadele eden Esenlik Anonim Şirketi Malatyalı üreticileri de unutmuyor. Çiftçilerin büyük emeklerle hasadını yaptığı Yerli Arguvan Ürünleri, bundan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik marketlerindeki yerini alacak" ifadelerini kullandı.

Tarım şehri olma yolunda hızla ilerleyen Malatya'da kayısıdan sonra alternatif ürünlere de ilginin arttığına dikkat çeken Ünlü, "Arguvan ilçesinde üretilen ürünler hem üreticisini hem de bölge ekonomisini kalkındırıyor. Arguvan ilçesinin bereketli topraklarında yetiştirilen Arguvan doğal ürünler hasadının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenlik marketlerde tüketicilerle buluşturulacak. Esenlik marketler olarak yapmış olduğumuz bu girişim sonrasında toplanan hasatların bekletilmeden satışının gerçekleştirilmesiyle çiftçilere ekonomik anlamda katkı sağlanmış oldu. Malatya'nın yerli markası olan Esenlik marketlerin bu girişimi çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi olarak coğrafi işaretli ürünlerin üretimindeki artış bir taraftan milli değerlerin korunmasına bir taraftan da yerel kültürün tanıtılmasına da katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Ünlü, "Arguvan doğal ürünleri, dövme, yarma bulgur, sarı bursa pilavlık bulgur, sarı bursa köftelik bulgur, sarı bursa kısırlık bulgur, kızıltan pilavlık bulgur, kızıltan köftelik, kızıltan kısırlık bulgur doğal nohut, doğal erişte ve doğal tarhana marketlerimizde yerini alacak" diye konuştu.

Bütün ürünlerinin kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade eden Arguvanlı üreticiler, bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ile ürünlerinin Esenlik Süper Marketlerde ve Sanal Markette tüketicilerle buluşacak olmasında da mutlu olduklarını söylediler. - MALATYA

Yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşuyor
Yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşuyor
Yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşuyor
Yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşuyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli doğal ürünler Esenlik'te tüketici ile buluşuyor - Son Dakika Ekonomi


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