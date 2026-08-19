Ekonomi yönetimi OVP ve 2027 bütçesi için mesaide - Son Dakika
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Ekonomi yönetimi OVP ve 2027 bütçesi için mesaide

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Türkiye, eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program ve 2027 bütçe teklifi için yoğun çalışma yürütüyor. Enflasyon, büyüme, istihdam ve cari denge gibi makro hedefler belirlenirken, bütçe teklifi 17 Ekim'e kadar Meclis'e sunulacak.

Ekonomi yönetimi, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık rotasını çizecek Orta Vadeli Program (OVP) ve 2027 yılı merkezi yönetim bütçe çalışmalarına yoğunlaştı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, eylül ayının ilk haftasında açıklanması beklenen OVP'nin hazırlıkları nedeniyle ekonomi yönetimi yoğun ekonomi programı ve bütçe mesaisinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu mesaiye dikkati çekerek, "Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan Orta Vadeli Program'ımızı hazırlarken, diğer yandan Meclis'e sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, 2027-2029 dönemini kapsayacak şekilde 3 yıllık perspektifle hazırlanacak OVP'ye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmalar kapsamında program dönemine ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat gibi makroekonomik büyüklükler belirlenirken, kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarına ilişkin politika ve tedbirlerin çerçevesi çiziliyor.

Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler odağında hazırlanan OVP ile kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu çalışmalara ilişkin, "Eylülün ilk haftası güncellenmiş OVP'yi toplumumuzla inşallah paylaşacağız. Temel önceliğimiz, elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek." demişti.

Bütçe çalışmaları devam ediyor

OVP çalışmalarıyla birlikte 2027 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi çalışmaları da hız kazandı. Programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Teklifte, 2027 yılı için gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin esaslar yer alacak.

Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulacak.

Bütçe teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşacak.

Kaynak: AA

Orta vadeli program, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi yönetimi OVP ve 2027 bütçesi için mesaide - Son Dakika

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